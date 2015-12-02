Росія без пояснень повертає вантажівки з турецькими товарами на територію України

Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач, на міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» Глухівського району виникло скупчення великовантажних автомобілів різних країн. "Станом на 16.00 2 грудня перед пунктом пропуску перебуває 51 вантажівка з турецьким товаром», – зазначив він.

За інформацією Ткача, українська сторона без зволікань оформляє і пропускає вантажівки в бік російського пункту пропуску «Троєбортне», однак росіяни без пояснення причин повертають їх на українську територію.

«Тільки 1 грудня російська митниця завернула 12 вантажівок, з яких 4 повернулися на територію України, а 8 перебувають на території пункту пропуску «Бачівськ». Інші автомобілі стоять перед міжнародним пунктом пропуску. Деякі водії повертаються з турецьким товаром до місця його відправлення, інші очікують рішення власника вантажу щодо його подальшої долі», – розповів прес-секретар.

За його словами, в зоні митного контролю вантажівки з турецьким товаром 10 днів можуть стояти безкоштовно. Далі – платно, аж поки вартість платної стоянки перекриє вартість самого товару. Тоді товар перейде у власність України.

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«У місці скупчення вантажівок наразі організоване чергування прикордонників та поліції, рятувальники підвозять технічну воду для забезпечення побутових умов водіїв, а працівники районної дорожньо-експлуатаційної дільниці встановили чотири додаткові баки для сміття та два туалети», – йдеться у повідомленні.

Тим часом у КПП «Катеринівка», «Юнаківка» та «Велика Писарівна» черг вантажівок немає, оскільки практично весь транспорт оформлено для виїзду з України через КПП «Бачівськ», в сторону якого на Сумщині найякісніша дорога.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові після неодноразових попереджень збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся у повітряний простір Туреччини.

Після даного інциденту Росія ввела економічні санкції щодо Туреччини. Зокрема, введено заборону або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини.

Станом на ранок 30 листопада перед пунктом пропуску «Бачівськ» було близько 100 вантажівок, які не пропускала російська сторона через наявність в більшості з них товарів, вироблених в Туреччині.

Довідка УНІАН. Міжнародний пункт автомобільного сполучення митний пост «Бачівськ» розташований на 243-му км траси Кіпті-Глухів-Бачівськ, в 4-х км від села Сопич Глухівського району Сумської області в напрямку Київ-Москва.