Ющенко та Тимошенко привітали працівників водного господарства

Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали працівників водного господарства України з професійним святом.

Як зазначив глава держави у своєму вітанні, розміщеному на його сайті, “вода є безцінним природним ресурсом, значення якого у сучасному світі зростає з кожним днем. Ми маємо берегти і раціонально користуватися нашими водними багатствами, адже ставленням до них визначається рівень цивілізованості та культури суспільства, його турбота про майбутні покоління”.

Президент підкреслив, що завдяки професійності і високій відповідальності працівників водного господарства в Україні належним чином забезпечено водне господарювання, налагоджено водопостачання населення.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО відзначила вагомий внесок 33-тисячного колективу водогосподарників, “який денно і нощно забезпечує потреби людей та усіх галузей економіки у водних ресурсах”. “Ви як справжні господарі над ними захищаєте міста та селища від іноді шкідливої дії води”, - йдеться у вітанні прем’єра, повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що “разом з вами - великою армією фахівців, які працюють на державу, ми зробимо нашу Батьківщину красивою та могутньою”.

Глава уряду побажала працівникам водного господарства успіхів у цій почесній та відповідальній справі, щастя, миру, здоров’я та родинного затишку.