Список універсальних гасел до Міжнародного Дня захисту дітей

До Міжнародного Дня захисту дітей сьогодні у Луганську проходить низка святкових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, у сквері ім. Молодої гвардії національно-культурні об’єднання Луганщини проводять свято «Дружать діти на планеті».

В обласному палаці культури триває святковий концерт дитячих творчих колективів, а на стадіоні ім. Леніна - фінальні спортивні змагання серед школярів «Ми нащадки козацького роду».

У парках та скверах міста організовано розважальні програми «Діти – майбутнє України».

Головні управління охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з Луганською обласною телерадіокомпанією проводять акцію «Здорова дитина – здорова нація».

На обласному телебаченні триває телемарафон з питань захисту прав дітей «Кожне життя – надія, кожній дитині – родину».

О 19.00 на залізничному вокзалі відбудуться святкові проводи першої зміни дітей до дитячого оздоровчого комплексу «Південний» в АР Крим.