Європу в серпні чекає рекордний рівень інфляції

Рекордний рівень інфляції чекає Європу в серпні цього року, стверджує аналітик швейцарського банку UBS Саніл Кападія. "Інфляція повинна продовжити своє прискорення, досягнувши 3,8%-3,9% в серпні, що зумовлене, зокрема, зростанням цін на енергоресурси", - наводить його слова люксембурзька газета "Тагеблатт".

Експерт інвестиційного банку Lehman Brothers Джайда Джаяні, зі свого боку, чекає, що зниження інфляції в Європі відбудеться не раніше жовтня.

Згідно з даними європейського статистичного агентства Євростат, на яке посилається РІА "Новости", в травні цього року зростання цін в середньому по 15 країнах зони євро становило 3,6% в річному обчисленні. Цей рекордний для "єврозони" рівень був вперше досягнутий в березні цього року, а в квітні показник інфляції знизився до 3,3%.

Найвищий її рівень в травні - в 5,21% - був зафіксований в Бельгії вперше за 23 останніх роки. У Іспанії він зріс до 4,7% - найвищого показника за останні 11 років, - а в Італії досяг 3,6%, чого не спостерігалося з 1996 року.

Аналітики пояснюють цю тенденцію зростанням цін на нафту і продовольчі товари.