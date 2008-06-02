Помер Ів Сен Лоран

Французький дизайнер і модельєр Ів Сен Лоран (Yves Saint Laurent) помер увечері в неділю в Парижі у віці 71 року, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Причина смерті поки не уточнюється. За деякими даними, останні декілька років Ів Сен Лоран хворів.

Ів Анрі Донат Матьє Сен Лоран (Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent) народився в 1936 році в Алжірі, коли ця держава вважалася частиною Франції. У 17 років він приїхав до Парижа з великим портфоліо, і незабаром здобув популярність і декілька нагород у галузі дизайну.

У 1954 році Сен Лоран став до роботи в домі моди Крістіана Діора, а потім, коли в 1957 році кутюр’є помер, очолив його компанію.

У 1960 році Сен Лорана забрали в армію і відправили воювати до Алжіру, де у той час йшла війна за незалежність. Проте менше ніж через три тижні його комісували за станом здоров`я. Повернувшись до Парижа, модельєр виявив, що Dior вже підібрав йому заміну.

Переживши нервовий зрив, в 1962 році Сена Лоран заснував власний дім моди. Його близький друг П’єр Берже займався питаннями бізнесу, тоді як модельєр розробляв нові тенденції в одязі.

За словами кутюр’є Крістіана Лакруа, секрет успіху Сен Лорана полягав у його приголомшливій різноманітності. Інші великі дизайнери працювали усередині одного стилю, а Сен Лоран умів поєднувати "форму Шанель, розкіш Діора і дотепність Ск’япареллі".

У 2002 році Сен Лоран оголосив, що вирішив завершити кар`єру кутюр’є і продати дім моделей, який у результаті перейшов компанії SLPB Prestige Services. Вивченням спадщини дому Yves Saint Laurent займається створений партнерами фонд "П’єр Берже - Сен Лоран".

В останні роки Ів Сен Лоран вкрай рідко з`являвся на публіці.