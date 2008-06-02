"Батька" скандальної вакцини відпустили під підписку про невиїзд

Генеральна прокуратура України вибрала для колишнього першого заступника міністра охорони здоров`я – головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, таке рішення слідчий у справі прийняв учора.

У Генпрокуратурі зазначили, що до цього М.ПРОДАНЧУК був затриманий на 72 години в рамках порушеної кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації. 19 травня Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

21 травня міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що ініціює проведення міжнародної експертизи за наслідками вакцинації в Україні проти кору і краснухи.

Кабінет міністрів звільнив М.ПРОДАНЧУКА з посади першого заступника міністра охорони здоров`я України – головного державного санітарного лікаря України

30 травня Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно М.ПРОДАНЧУКА за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України, за перевищення службових повноважень при дачі дозволу на ввезення на територію України і використання без належної реєстрації і проведення клінічних досліджень і випробувань комбінованої вакцини від кору і краснухи індійського виробництва, що спричинило тяжкі наслідки.