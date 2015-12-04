СБУ затримала на Донеччині ще двох бойовиків "ДНР" (відео)
Співробітники Служби безпеки України затримали в Донецькій області двох бойовиків терористичної організації "ДНР".
Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Зокрема, в Дзержинську було затримано бойовика, що приєднався до терористів у липні минулого року.
Той через знайомих, які залишилися на підконтрольній Україні території, збирав інформацію про розташування підрозділів сил антитерористичної операції.
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Згідно з його відеозаявою, він також чергував на блокпосту, "щоб пройшла техніка з РФ" до Сніжного та Тореза, а також здійснював охорону "Градів", що стріляли по Саур-Могилі в серпні 2014 року.
Ще одного терориста "ДНР" СБУ затримала у Краматорську. Місцевий мешканець приєднався до бойовиків у квітні 2014 року, чергував на блокпостах, перевіряв документи та особисті речі громадян.
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Під час обшуку у зловмисника вилучено три пістолети, набої та деталі до пістолетів невстановленого зразка.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.