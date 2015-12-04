Аваков розповів про зарплати співробітників Нацполіції: від 6 до 98 тисяч
Оклад очільника Нацполіції становитиме 98 тисяч гривень, а наймолодшого за званням поліцейського - понад 6 тисяч.
Заробітна плата очільника Національної поліції України становитиме 98 тисяч гривень на місяць, а наймолодшого за званням поліцейського - понад 6 тисяч гривень.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.
Він нагадав, що 11 листопада 2015 року Кабінет міністрів прийняв постанову №988, яка передбачає збільшення розмірів посадових окладів у середньому в 2-3 рази, а окладів за спеціальні звання – 12-18 разів.
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"Глава Нацполіції отримуватиме 98 тисяч гривень (з урахуванням усіх доплат), заступники - у середньому по 70 тисяч гривень, керівники структурних підрозділів апарату та територіальних органів - в середньому 30 тисяч гривень", - зазначив Аваков.
Також він додав, що "новачок і наймолодший за званням поліцейський, який не має вислуги, відразу зі старту, буде отримувати 6 тис. 163 грн". Нові поліцейські з кожним роком зароблятимуть надбавку.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада керівником Національної поліції України призначено Хатію Деканоїдзе.