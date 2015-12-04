Аваков розповів про зарплати співробітників Нацполіції: від 6 до 98 тисяч

Заробітна плата очільника Національної поліції України становитиме 98 тисяч гривень на місяць, а наймолодшого за званням поліцейського - понад 6 тисяч гривень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

Він нагадав, що 11 листопада 2015 року Кабінет міністрів прийняв постанову №988, яка передбачає збільшення розмірів посадових окладів у середньому в 2-3 рази, а окладів за спеціальні звання – 12-18 разів.

Читайте такожВ АП озвучили розмір зарплат Порошенка та Ложкіна (документ)

"Глава Нацполіції отримуватиме 98 тисяч гривень (з урахуванням усіх доплат), заступники - у середньому по 70 тисяч гривень, керівники структурних підрозділів апарату та територіальних органів - в середньому 30 тисяч гривень", - зазначив Аваков.

Також він додав, що "новачок і наймолодший за званням поліцейський, який не має вислуги, відразу зі старту, буде отримувати 6 тис. 163 грн". Нові поліцейські з кожним роком зароблятимуть надбавку.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада керівником Національної поліції України призначено Хатію Деканоїдзе.