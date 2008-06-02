Урочиста церемонія відкриття центру фармацевтичних розробок «Макс-Велл»

Урочиста церемонія відкриття комплексу лабораторій та центру фармацевтичних розробок НВОКЦ «МАКС-ВЕЛЛ» відбудеться 4 червня 2008 року о 10:00 за адресою: м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100.

Програма церемонії:

1. Офіційна частина

2. Екскурсія по комплексу лабораторій та центру фармацевтичних розробок

3. Бліц-інтерв’ю з Карлосом Гуттієрасом

В офіційній частині братимуть участь міністр комерції США Карлос Гуттієрас, керівник секретаріату міністерства комерції США Клер Бучан, представники компаній — світових лідерів фармацевтичного виробництва, інші офіційні особи.

У зв’язку з посиленим режимом безпеки збір представників ЗМІ буде відбуватися 4 червня 2008 року в Києві біля палацу «Україна» (на автостоянці) з 8:00 до 8:30 ранку. Проїзд у Бориспіль і повернення в Київ відбуватиметься централізовано на автобусах НВОКЦ «Макс-Велл».

Підтвердити свою присутність Ви можете за телефоном: (044) 230-49-63.

Акредитація обов’язкова.

Прохання акредитуватися до 14:00 3 червня (вівторок) 2008 року.

Отримати додаткову інформацію Ви можете, зв’язавшись із Яною Наумчук за телефоном: 8 (067) 219-01-46 або 391-31-89.