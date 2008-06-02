ПР висунула ультиматум Тимошенко: аж до відставки

Партія регіонів обіцяє поставити питання про відставку уряду, якщо Кабінет міністрів України невідкладно не внесе на розгляд Верховної Ради України проект змін та доповнень до державного бюджету на 2008 рік.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, текст якої передано агентству УНІАН.

У Партії регіонів нагадують, що зазначені зміни, відповідно до рішення парламенту, мали бути подані урядом ще до 1 березня поточного року.

”Ми вимагаємо від уряду Юлії ТИМОШЕНКО антиінфляційних заходів, які б гарантували соціальний захист від невпинного зростання цін і надвисокої інфляції”, наголошують у Партії регіонів.

Також партія вимагає звіту уряду перед парламентом “за катастрофічний стан української економіки, за гіперінфляцію, за валютно-курсову політику та ревальвацію гривні, за різке падіння рівня життя людей”.

Партія регіонів попереджає, що у випадку невиконання урядом цих вимог вони ставитимуть питання про відставку Кабінету міністрів, “якому червону картку вже пред’явив український народ”.

”Ми вважаємо нинішню політичну й економічну ситуацію загрозливою для національної безпеки України та оцінюємо заходи, що їх вживають Президент України та РНБО, недостатніми та нерішучими. Партія регіонів не може бути стороннім спостерігачем у час, коли нинішня влада руйнує фундамент української державності, спокій і добробут людей. Ми вимагаємо швидких конкретних і конструктивних дій, спрямованих на подолання економічної і соціальної кризи в Україні”, йдеться у заяві.