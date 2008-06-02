Норвегія може потіснити Росію на ринку газу

Норвегія до 2020 року може стати найбільшим постачальником природного газу до країн-членів Євросоюзу, зайнявши позицію, яка нині належить Росії, заявив єврокомісар у справах енергетики Андріс Пієбалгс.

"Норвегія може стати, і це залежить від розвитку відносин з Росією, найбільшим постачальником природного газу до ЄС", - наводять його слова місцеві ЗМІ.

Як повідомив єврокомісар після зустрічі в Брюсселі з міністром енергетики Норвегії, ця країна може постачати до 2020 року в ЄС 125-140 мільярдів кубометрів газу.

За словами Марі-Хагі Аслауг, "в наступному десятилітті Норвегія збільшить виробництво газу і, очевидно, що континент (Європа) одержить цей газ в першу чергу".

При цьому міністр зазначила, що Норвегія не планує будівництва нових трубопроводів в Європі.

Пієбалгс нагадав, що на частку Норвегії сьогодні припадає 18% у загальному об`ємі постачань природного газу в ЄС, на Росію - 23%, на Алжир - близько 10%.