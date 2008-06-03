Ющенко розставив свої акценти у справі про індійську вакцину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на всебічному вивченні і усуненні самих причин, що призвели до смерті 17-річного підлітка в Донецькій області після вакцинації, а не лише покарання винних чиновників.

Про це йтиметься під час зустрічі глави держави з генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ, повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, основною темою цієї зустрічі буде стан розслідування обставин смерті 17-річного підлітка в Донецькій області, а також результати перевірки медичних та фармацевтичних закладів на предмет імунізації населення відповідно до вимог чинного законодавства.

Ще одним питанням, яке буде порушено на сьогоднішній зустрічі з О.МЕДВЕДЬКОМ, - неконтрольована реалізація сильнодіючих лікарських препаратів через аптечні заклади.

Також будуть обговорюватися заходи прокурорського реагування щодо окремих чиновників, які недбало чи безвідповідально ставляться до своїх службових обов’язків у цій сфері.