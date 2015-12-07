У центрі Житомира з нагоди святкування Хануки встановили великий дев’ятисвічник

Як передає кореспондент УНІАН, ханукію встановлено на Соборному майдані біля Житомирського обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги.

Ханукія складається з металевого каркаса, який вмонтований в основу. Замість свічок - білі круглі ліхтарі.

Згідно з традицією, кожного дня свята, з 6 по 14 грудня, рівно о 16.00 на ханукії запалюватимуть по одному ліхтарю.

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На площі також стояв мікроавтобус, на якому написано: «Веселої Хануки!». Рівно о 18.00 відбулося запалювання Центральної ханукальної менори.

Усіх бажаючих безкоштовно пригощали чаєм та святковими єврейськими стравами.

Довідка УНІАН. Ханука (освячення, оновлення) - юдейське свято, що триває 8 днів.

Свято було засноване у ІІ столітті до н. е. на честь чуда, яке сталося після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха у 165 році до нашої ери. За переказами, воїни Маккавея хотіли освятити храм, але їм вдалося знайти тільки один маленький глечик з чистим маслом, якого вистачило рівно на вісім днів.