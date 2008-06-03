На Рівненщині заступника голови райдержадміністарції піймали на хабарі
08:35, 03 червня 2008Суспільство
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Порушено кримінальну справу
Одного із заступників голови Дубенської райдержадміністрації Рівненської області затримано під час спроби отримати хабар у 5 тис. грн.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Упрвіління МВС України в Рівненській області, проти цього чиновника Дубенською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара).
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