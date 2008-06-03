Навчання у вузах подорожчало в 1,5 раза

Вузи знов підняли ціни на навчання в середньому на 30%. Суми контрактів коливаються в межах від 3 700 до 25 000 грн. на стаціонарі і від 2 800 до 7 200 грн. на заочному відділенні, пише «Сегодня».

У лідерах подорожчання — стоматологія, фінанси і банківська справа, архітектурний дизайн і автосправа (плюс 43—57%). На 20—38% більше доведеться платити майбутнім економістам, архітекторам і товарознавцям, а також фахівцям у сфері інформаційних і окремих харчових технологій.

У меншій мірі виросли ціни для бухгалтерів і юристів — плюс 10—17%. При цьому окремі вузи підняли ціну удвічі. Але, наприклад, в Кримському гуманітарному університеті пояснили це тим, що вони не підвищували тарифів минулого року, тому тепер довелося надолужувати, аби врахувати подорожчання компослуг. А інші — Київський нацуніверситет будівництва і архітектури, — навпаки, вирішили залишити ціни на торішньому рівні.

Найдорожчий контрактник — юрист з університету Шевченка, якому освіта обійдеться майже в 22 000 гривень на рік.

У Харківському Політехнічному абітурієнтам пропонують заощадити на оплаті контрактного навчання: заплативши до 15 липня (за старими цінами), майбутній студент заощадить 1820 грн. плати за рік стаціонару або 880 грн. на заочном.

А в столичному КПІ прагнуть безпосередньо зацікавити студентів добре вчитися. Наприклад, на радиофаку, який завжди був в числі найскладніших, в договорі на контрактну форму навчання забита умова, що якщо студент провчиться два семестри на «добре» і «відмінно», то з другого курсу його переведуть на бюджет. Тому успішних студентів на «контракті», як правило, просто не залишається.