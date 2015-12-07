Стан Корбана середньої тяжкості, робити прогнози поки зарано - лікар

Лідер «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан наразі перебуває у стані середньої тяжкості, однак цей стан нестабільний. Лікарі поки не беруться прогнозувати можливі ризики для життя політика. Про це 7 листопада в коментарі журналістам повідомила завідувач стаціонару медичного центру «Клініка сімейної медицини» лікар-кардіолог Тетяна Кіхтенко.

«Сьогодні стан Корбана Геннадія Олеговича оцінюється як середньої тяжкості, але є нестабільним», – повідомила лікар Кіхтенко. За її словами, одним з робочих діагнозів наразі є ішемічна хвороба серця.

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«Ішемічна хвороба серця – це серйозне захворювання, небезпечне для здоров’я і життя. Тому проводяться діагностичні дослідження для верифікації цього діагнозу», – підкреслила лікар.

На запитання журналіста стосовно ризиків для життя Геннадія Корбана Тетяна Кіхтенко заявила, що наразі рано робити якісь прогнози. «На це питання ми дамо відповідь після проведення досліджень», – зазначила лікар.

Разом з тим, головний лікар клініки Людмила Лєснічук заявила, що електронний браслет, який Геннадій Корбан змушений носити за умовами домашнього арешту, під яким він наразі перебуває, заважає проведенню діагностичних процедур.

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«Наявність засобу електронного стеження викликає перебої в роботі приладів ультразвукової та електромагнітної діагностики», – зазначила вона.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня Геннадій Корбан був госпіталізований через гострий біль у грудній клітці. До медичного закладу його супроводжували правоохоронці.