У Броварах "тітушки" силою виселили сім'ю за борги (відео)

Про це повідомив нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко.

Він також оприлюднив відповідне відео. В описі до запису говориться, що виселення сім'ї з трьома дітьми провела компанія "Кей-Колект".

"Ніякі приватні особи, ніякі "тітушки" не мають права застосовувати силу до особи, яка програла суд і повинна залишити своє місце проживання! Застосовувати силу в ході проведення дій з виконання судових рішень можуть тільки уповноважені на те Законом особи!" - прокоментував Геращенко відео.

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Він повідомив також, що звернувся до керівництва Національної поліції в Київській області з вимогою дати правову оцінку діям осіб у цивільному одязі, зафіксованим на відео і чоловікам, які застосовували силу до виселюваної особи.

"В тому числі, дати оцінку бездіяльності представників місцевого відділення поліції, які повинні були б виїхати на виклик і припинити незаконні дії осіб, уповноважених на виселення", - уточнив Геращенко.