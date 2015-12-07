У Броварах "тітушки" силою виселили сім'ю за борги (відео)
У місті Бровари Київської області група осіб, найнята однією з колекторських компаній, провела брутальне виселення боржників з житлового будинку по вулиці Дорошенка, 45.
Про це повідомив нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко.
Він також оприлюднив відповідне відео. В описі до запису говориться, що виселення сім'ї з трьома дітьми провела компанія "Кей-Колект".
"Ніякі приватні особи, ніякі "тітушки" не мають права застосовувати силу до особи, яка програла суд і повинна залишити своє місце проживання! Застосовувати силу в ході проведення дій з виконання судових рішень можуть тільки уповноважені на те Законом особи!" - прокоментував Геращенко відео.
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Він повідомив також, що звернувся до керівництва Національної поліції в Київській області з вимогою дати правову оцінку діям осіб у цивільному одязі, зафіксованим на відео і чоловікам, які застосовували силу до виселюваної особи.
"В тому числі, дати оцінку бездіяльності представників місцевого відділення поліції, які повинні були б виїхати на виклик і припинити незаконні дії осіб, уповноважених на виселення", - уточнив Геращенко.