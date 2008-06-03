У Київхлібі кажуть, що "винайшли" спеціальний батон - для товстосумів

У Київській міській державній адміністрації стверджують, що ціна на соціальні сорти хліба в столиці не змінилася.

Про це повідомив «Газете по-киевски» начальник Головного управління торгівлі Києва Василь ЩЕРБЕНКО, коментуючи інформацію, що з 1 червня в різних кінцях міста в торговельних закладах реалізовували хліб «Український» і батон «Нива» за ціною близько 2 – 2,20 грн. замість звичних 1,40 за батон і 1,64 за буханець «чорного».

«Якщо такі випадки й були десь помічені, то вони явно незаконні. Найімовірніше, самі продавці або господарі яток накручують ціну. Для того, щоб кияни могли купувати хліб за тією ж ціною, що й раніше, дотації з бюджету надходять і будуть надходити. Навіть у планах на майбутнє жодного підвищення цін на батон «Нива» і хліб «Український» немає», - запевнив В.ЩЕРБЕНКО.

За його словами, проблему «роздули штучно» та ймовірно, що «серед продавців знайшлися розумники, охочі заробити на чутках». Начальник управління повідомив, що в Києві більш як 6 тис. дрібних яток, де торгують хлібом, і проконтролювати роботу кожного дуже складно. Він порекомендував киянам, якщо вони десь помітять, що соціальні сорти хліба продають за завищеними цінами, звертатися в Головне управління торгівлі й пообіцяв, що винних покарають.

Своєю чергою в «Київхлібі» газеті повідомили, що ціни не підвищилися і не підвищаться ані на «Український», ні на «Пшеничний», ані на батон «Нива».

Водночас прес-секретар компанії «Київхліб» Іванна САЙКО щодо хліба, який реалізовували в торговельній мережі за ціною близько 2 грн., повідомила, що на минулі вихідні випустили експериментальний батон «Київський» за новою рецептурою і технологіями. За її словами, оскільки він вищої якості, ніж соціальний «Нива», то ціна в нього дорожча, але жодного відношення між собою ці два батони не мають.

«Коли цей батон надійшов на прилавки, з якихось причин вийшла плутанина. Люди переплутали його з «Нивою». «Ниву» ж ми як відпускали по 1,26, така ж ціна залишилася і зараз. У магазинах він, як і раніше, повинен продаватися по 1,40», - наголосила прес-секретар.

За її інформацією, зараз експериментальний «Київський» батон вилучили з роздробу, щоб заспокоїти людей і позбутися плутанини.

І.САЙКО припустила, що заклади торгівлі піднімають ціни на свій розсуд на «Український», який продають за 2,50 грн.

«Ми напівдержавне режимне підприємство, і не можемо підняти ціну просто на свій розсуд. Ми проходимо цілу низку контролюючих інстанцій, у тому числі і адміністрацію, і управління торгівлі та збуту. Якби ми підвищували, обов`язково була б офіційна заява», - стверджує вона.