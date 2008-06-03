Під Києвом Форд-Транзит врізався у вантажівку: 6 загиблих

У Київській області загинули 6 пасажирів автомобіля "Форд-Транзит", який зіткнувся з вантажівкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 9-ї год. на автошляху Київ-Бориспіль, поблизу с. Щасливе Київської області.

Водій автомобіля "Форд-Транзит" не вибрав безпечну швидкість руху й, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з вантажівкою, що виконувала дорожні роботи на автошляху та рухалася в попутному напрямку. У "Форді" перебувало 8 пасажирів.

Внаслідок потужного удару 6 осіб в автомобілі "Форд-Транзит" від отриманих травм загинули на місці події, троє отримали травми й госпіталізовані до лікарні.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з`ясовуються.