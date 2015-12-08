Під Харковом у аварії загинув поліцейський.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції України в Харківській області, аварія сталася сьогодні близько 8.00 у селі Затишшя Харківського району.

Читайте такожАваков розповів про зарплати співробітників Нацполіції: від 6 до 98 тисяч

За даними поліції, 24-річний інспектор Чугуївського відділу поліції рухався на приватному автомобілі "Мерседес" та зіштовхнувся з мікроавтобусом "Рено". Від отриманих травм правоохоронець загинув, водій та 4 пасажирів мікроавтобуса доставлені у лікарню.

Зараз проводиться огляд місця події та встановлюються усі обставини трагедії.