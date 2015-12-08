Під Харковом у аварії загинув поліцейський
19:06, 08 грудня 2015Суспільство
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За даними поліції, 24-річний інспектор Чугуївського відділу поліції рухався на приватному автомобілі "Мерседес" та зіштовхнувся з мікроавтобусом "Рено".
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
Під Харковом у аварії загинув поліцейський.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції України в Харківській області, аварія сталася сьогодні близько 8.00 у селі Затишшя Харківського району.
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За даними поліції, 24-річний інспектор Чугуївського відділу поліції рухався на приватному автомобілі "Мерседес" та зіштовхнувся з мікроавтобусом "Рено". Від отриманих травм правоохоронець загинув, водій та 4 пасажирів мікроавтобуса доставлені у лікарню.
Зараз проводиться огляд місця події та встановлюються усі обставини трагедії.
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