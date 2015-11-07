В Україні повноцінно працюють 489 відділень поліції - МВС

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації МВС.

Як зазначається у повідомленні, у складі Головних управлінь поліції в областях та місті Києві повноцінно функціонують понад 700 відділів і відділень поліції. З початку доби вже зареєстровано 3,3 тисячі звернень громадян.

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У повідомленні йдеться про те, що з метою виконання вимог Закону «Про Національну поліцію», Міністерством внутрішніх справ та керівництвом Національної поліції вжито низку необхідних заходів.

«Зокрема, забезпечено утворення та реєстрацію як юридичних осіб публічного права, Головних управлінь Національної поліції в регіонах та підрозділів поліції охорони, а також затверджено штат апарату Національної поліції, який передбачає перелік територіальних органів поліції держави та містить штатний розпис кожного підрозділу», - наголосили у правоохоронному відомстві.

«В тому числі, у складі Головних управлінь поліції в областях та місті Києві відповідно до повноважень, визначених законом, повноцінно функціонують 217 відділів поліції та 489 відділень поліції. Крім того, для забезпечення прийому та реєстрації заяв про вчинення злочинів та організації відповідного реагування призначено працівників чергових частин територіальних органів поліції», - підкреслюється в повідомленні.

З початку доби 7 листопада вже зареєстровано 3,3 тисячі звернень громадян. Кожне з них розглядається уповноваженим працівником Національної поліції відповідно до вимог законодавства, додали в МВС.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 7 листопада набув чинності Закон "Про Національну поліцію". Водночас Закон "Про міліцію" визнаний таким, що втратив силу.

Парламент ухвалив цей закон 2 липня, а 4 серпня його підписав президент України Петро Порошенко.

Відповідно до закону, керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій міністра внутрішніх справ. Перший заступник і заступники керівника поліції призначаються на посади та звільняються з посад міністром внутрішніх справ за поданням керівника поліції.

Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів за поданням міністра внутрішніх справ на підставі пропозицій керівника поліції.

Керівники територіальних органів Національної поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником Національної поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ.

Орган місцевого самоврядування може проголосувати за недовіру начальнику управління поліції на своєму районному або обласному рівні, що збільшує зону контролю над законністю та ефективністю дій поліції.

Громадяни, які хочуть вступити на службу в поліцію, обираються на конкурсах, в тому числі за згодою проходять процедуру опитування на так званому поліграфі, і на конкурсних засадах призначаються на посади молодшого та середнього начальницького складу.