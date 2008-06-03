Німецький науковець написав книжку про український бізнес XIX сторіччя

У Києві презентовано книгу німецького дослідника і науковця Райнера ЛІНДНЕРА «Підприємці і місто в Україні, 1860-1914 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, присутня на презентації секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА назвала цю книгу серйозною дослідницькою працею, яка, на її думку, допомагатиме молодим підприємцям організовувати свій бізнес на прикладі підприємців, які працювали на території сучасної України у минулому.

Автор книги Р.ЛІНДНЕР підкреслив, що подібні книги покликані допомагати у вивченні справжньої історії України. Він подякував Міжрегіональній спілці підприємців середнього бізнесу за допомогу в перекладі книги українською мовою.

У книзі представлено широкий спектр вітчизняних та зарубіжних документальних свідчень 1860-1914 років. За словами Р.ЛІНДНЕРА, також у виданні міститься його уявлення про історію економічного розвитку України.