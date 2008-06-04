Українські виробники вже почали відправляти олію на експорт

Українські виробники вже почали відправляти соняшникову олію на експорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК, відповідаючи на запитання журналістів.

«Відвантаження олії здійснюються. Експорт розблоковано», - сказав Ю.МЕЛЬНИК, додавши, що уряд не має наміру на сьогоднішній день розглядати питання відміни квот на експорт соняшникової олії, оскільки відповідне рішення підписане Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і фактично експорт розблокований.

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, у нього є інформація, що на сьогоднішній день експортні постачання фіксуються на митниці. При цьому він додав, що необхідно подивитися географію постачань, оскільки, можливо, що це не тільки країни ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня ц.р. Президент своїм указом зупинив дію трьох постанов Кабінету міністрів про введення квот на експорт соняшникової олії.

28 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) трьох постанов Кабінету міністрів про введення квот на експорт соняшникової олії.

Йдеться про урядові постанови «Про затвердження обсягів квот на олію соняшникову і насіння соняшнику, експорт якого підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 р., і порядку видачі ліцензій» від 12 березня 2008 року №189, «Про внесення змін до пункту 5 Порядку видачі ліцензій на експорт олії соняшникової і насіння соняшнику і розподілу квот» від 19 березня 2008 року №229 і «Про продовження дії постанови Кабінету міністрів України від 12 березня 2008 року №189» від 23 квітня 2008 року №488.