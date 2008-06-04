Номер 112 - аналог американської 911

У всіх країнах Євросоюзу за винятком Болгарії з`явився єдиний номер рятувальної служби, повідомила комісар ЄС з питань інформаційного суспільства і засобів масової інформації Вівіан Редінг.

Номер 112 стане аналогом широко відомої служби порятунку 911, яка працює в США. Водночас В.Редінг зазначила, що, за опитуванням, тільки 22% жителів країн - членів ЄС знають, що можуть подзвонити на цей номеру у разі потреби і за межами їх країни. Вона закликала уряди всіх країн союзу приділити більше уваги рекламі єдиної служби допомоги, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Служба порятунку за номером 112 доповнить різні номери служб порятунки, які вже існують в європейських країнах.