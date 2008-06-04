Мін‘юст пропонує зменшити комісійні за продаж арештованого майна

Міністерство юстиції пропонує зменшити максимальний розмір комісійної винагороди спеціалізованим торгівельним організаціям, що займаються реалізацію майна, арештованого за рішеннями суду Державною виконавчою службою.

Відповідний проект наказу Мін‘юсту розміщено для обговорення та надання зауважень на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua)

Згідно з проектом, пропонується зменшити комісійну винагороду спеціалізованим торгівельним організаціям з 20 до 15 відсотків вартості майна.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, передбачається, що такі зміни сприятимуть кращому захисту прав та інтересів як стягувача, так і боржника. Зокрема, додаткові кошти, які вдасться отримати в результаті запровадження таких змін, використовуватимуться для задоволення вимог стягувача, що дозволить підвищити відсоток повного виконання рішень судів. А в разі, якщо від реалізації майна буде виручено більшу суму, ніж необхідно для задоволення вимог стягувача, надлишок, відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”, повертатиметься боржнику.

Крім того, розроблений Міністерством юстиції проект наказу передбачає посилення контролю державного виконавця за коштами, що надходять від покупців арештованого державними виконавцями майна та усунення передумов до зловживань спеціалізованих торгівельних організацій.

Зміни також покликані сприяти скороченню строків здійснення виконавчого провадження та усунути передумови для порушень прав та інтересів сторін виконавчого провадження спеціалізованими торговельними організаціями.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу Міністерства юстиції України “Про внесення змін до наказів Міністерства юстиції України з питань реалізації арештованого державними виконавцями майна” можна надсилати на адресу: м. Київ, пров. Рильський, 10, Міністерство юстиції України, Департамент державної виконавчої служби. Адреса електронної пошти dvs_bill@minjust.gov.ua. Зауваження приймаються протягом місяця з дня оприлюднення.