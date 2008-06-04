Котеджі під Києвом зросли в ціні

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в травні ц.р. зросла на 0,98% (на 17 дол.) - до 1 706 дол. за 1 кв.м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння в 424 тис. 961 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Як зазначається в повідомленні, за цей період вартість індивідуальних будинків у Києві знизилась на 1,63% (36 дол.) - до 2 173 дол. за 1 кв.м за середньої вартості 557 844 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, зростання вартості котеджів зафіксоване в Києво-Святошинському районі - на 15 дол. - до 1 959 дол./кв. м; Вишгородському районі - на 12 дол. - до 1 458 дол./кв. м; Броварському - на 22 дол. - до 1 281 дол./кв. м; Бородянському - на 19 дол. - до 1 183 дол./кв. м; Обухівському - на 18 дол. - до 2 036 дол./кв. м; Бориспільському - на 17 дол. - до 1 681 дол./кв. м; Васильківському районі - на 20 дол. - до 1 467 дол./кв. м. і Макарівському районі - на 12 дол. - до 1 094 дол./кв. м.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж у восьми районах Київської області (за винятком котеджних селищ) становить: у Києво-Святошинському районі - 33%, Васильківському - 18%, Бориспільському - 21%, Вишгородському - 11%, Обухівському - 6%, Бородянському - 4%, Броварському - 5% і Макарівському - 2%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в квітні виросла на 1,67% (на 28 дол.) - до 1 690 дол. за 1 кв.м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 422 тис. 434 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв.м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).