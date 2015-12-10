Викрадені з Нідерландів картини знайшли в будинку соратника Януковича - фігурант скандалу

Про це Гуменюк написав на своїй сторінці в Facebook.

Доброволець зазначив, що "в передмісті Донецька на території, підконтрольній "ДНР", в маєтку, що належить людині з близького оточення Януковича, знайдена колекція живопису, яка була викрадена 10 років тому в одному з голландських музеїв".

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За його інформацією, зараз ведуться переговори і приймаються всі необхідні і можливі заходи, пов'язані з переправленням колекції на підконтрольну Україні територію і передачею її Нідерландам.

Гуменюк стверджує, що це вся інформація, що має стосунку до справи з викраденими картинами.

"Все інше - це істерика окремо взятого голландського "мистецтвознавця", який міг стати героєм своєї країни, але вирішив стати героєм Росії, і інформаційна диверсія з боку наших заклятих ворогів", - написав він.

При цьому учасник АТО стверджує, що "інформація про знайдену колекції не була ексклюзивною - ні для кого, ні для мене, ні якийсь такий, з чого треба було робити таємницю. Нею ділилися наліво і направо. Кому-то - я розповідав, хтось намагався розповісти мені про це. Про неї знали добровольці, волонтери, ВСУшники, мої друзі, мої друзі, мої знайомі..."

"Я казав: люди, тут якісь невідомі герої знайшли колекцію, яку 10 років тому хтось украв у Голландії з музею. У мене з англійською не склалося, а інтернет в селі "на волах їде", хто там знає англійську і має можливість полазити по голландських ресурсах, знайдіть власника, скажіть, що тут нібито знайшлося їх "барахло", - зазначив Гуменюк.

Він стверджує, що проходили дні, а допомоги ні від кого не було: "І тоді я пішов в посольство, щоб порадувати їх радісною новиною. Ні-ні, кажу, не треба мені дякувати, я тільки приніс вам інформацію і на цьому - все. На цьому - все. І третій раз: на цьому все".

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що над питанням викрадених з голландського музею картин працює МЗС України та Посольство України в Нідерландах, а також МВС.

Він висловив сподівання, що ця ситуація не вплине на результати референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, який запланований на 6 квітня 2016 року в Нідерландах.

Довідка УНІАН. На сайті музею Вестфріс (Westfries) нідерландського міста Хоорн розміщено повідомлення з проханням до влади України про допомогу в поверненні викрадених картин, за які добровольчий батальйон "Святої Марії" нібито вимагає 50 млн євро.

У повідомленні наголошується, що були викрадені 24 картини і 70 предметів зі срібла XVII і XVIII ст.

У повідомленні музею зазначено, що інформатори спеціаліста по викрадених творів мистецтва Артура Бранда, якого залучили до ведення переговорів, назвали два імені - лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока та екс-глави СБУ Валентина Наливайченка.