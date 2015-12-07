Нідерланди просять Україну допомогти повернути картини, за які добровольчий батальйон вимагає 50 мільйонів євро викупу

Про це йдеться у повідомленні музею, розміщеного на його веб-сайті, передає власний кореспондент УНІАН.

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Зокрема, у повідомленні зазначається, що 24 картини та 70 предметів зі срібла 17 та 18 сторіччя, були викрадені вночі, 9 січня 2005 року.

"Муніципалітет Хорна отримав надію, що картини та срібло будуть повернені, коли в минулому році одна з викрадених картин з'явилася на одному з українських сайтів. У липні 2015 року дві особи повідомили посольству Нідерландів у Києві, що вони представляють український добровольчий батальйон. Цей батальйон ОУН заявив, що має повну колекцію вкрадених картин", - пояснюють в музеї.

В якості доказу була надана фотографія, на якій зображена одна з картин з примірником української газети. Батальйон висловив готовність передати картини, але за певних умов, одна з яких - не долучати до цього процесу українську владу, розповідає музей.

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У свою чергу, посольство поінформувало про все поліцію та департамент юстиції Нідерландів, які вирішили запропонувати муніципалітету Хорна вступити у контакт із володарями вкраденого. Але через те, що у представників муніципалітету не було відповідного досвіду, переговори доручили спеціалісту з викрадених творів мистецтва Артуру Бранду (Arthur Brand).

У повідомлені зазначено: в ході переговорів Бранд виявив, що чинні власники "мають абсолютно нереалістичні ідеї про цінність викрадених картин. Вони оцінювали їх вартість в 50 мільйонів євро".

"Тоді Бренд надав контактним особам наукову доповідь, в якій пояснюється що, ґрунтуючись на сумах грошей, виручених на останніх торгах за аналогічні робіт тих же художників, вся колекція повинна бути оцінена у щонайменше 250 тис. євро і не більше 1,3 млн. євро, якщо вона ще в хорошому стані. Але колекції не була в доброму стані, тому він оцінив поточну ринкову вартість не більше 500 тис. євро", - йдеться у повідомленні.

В музеї стверджують, що від імені Хорна Бренд запропонував батальйону компенсацію, але не отримав жодної відповіді.

Після цього муніципалітет закликав Міністерство закордонних справ спробувати прискорити справу по дипломатичних каналах. Були проведені переговори на вищому політичному рівні, але вони завершилися безрезультатно.

"На разі існують вагомі підстави вважати, що нинішні власники вкрадених картин намагаються продати їх іншим. Подальші розслідування показує, що за лаштунками добровольчого батальйону діють високопоставлені особи", - стверджують в музеї.

У повідомлені вказано, що інформатори Бранд назвали два імені - лідера партії Свобода Олега Тягнибока та колишнього голову СБУ Валентина Наливайченко.

У цьому зв'язку в музеї переконані в необхідності повернення викраденого мистецтва "якомога швидше, перш ніж колекція буде розпродана по частинах чи її стан буде і далі погіршуватися".

"Ми зробили все від нас залежне і зайшли в глухий кут. Тому ми хочемо привернути увагу, щоб потенційні покупці знали, що вони мають справу зі вкраденими творами мистецтва. Аби вони мали правильне уявлення про реальну вартість творів мистецтва, а також ми хочемо дати сигнал про те, що ці твори мистецтва належать тільки Хорну. Вони безцінні з точки зору історії періоду золотого століття Західної Фрісландії", - заявив директор Гердінк (Geerdink).

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Мер Хорну Івонне ван Мастрігт (Yvonne van Mastrigt) висловила надію, що "українська влада розуміє, що у цьому питанні у них є відповідальність, і що вони можуть відіграти важливу роль у справі повернення вкрадених творів мистецтва".