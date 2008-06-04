Ющенко знову нагадує Тимошенко про борги за вибори Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на необхідність належно проконтролювати своєчасність та повноту перерахування коштів Київській міській територіальній виборчій комісії, що були затримані під час підготовки та проведення позачергових виборів Київської міської ради та Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у листі глави держави до керівника уряду.

Президент зазначає, що на проблему забезпечення належного фінансування нещодавніх виборів його увагу звернула голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК. У своєму листі вона зазначила, що несвоєчасне та недостатнє фінансування спричинило затримку оплати відповідних послуг та заробітної плати членам дільничних комісій.

Зважаючи на наведені Г.БІЛИК обставини, а також на те, що, відповідно до закону про місцеві вибори, фінансове забезпечення їх підготовки та проведення здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету України, Президент просить прем`єра «особисто проконтролювати своєчасність та повноту перерахування відповідних коштів».