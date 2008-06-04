Кабмін запровадив посаду Уповноваженого з корупції

Кабінет міністрів України запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідну постанову ухвалено сьогодні у ході урядового засідання.

Як повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, вказаною постановою, що була розроблена Міністерством юстиції, вводиться посада Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та передбачається, що головним завданням уповноваженого є надання пропозицій щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики.

Крім того, постановою започатковується проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що викликано необхідністю вирішення існуючих проблем у сфері запобігання корупції.

Міністр зазначив, що урядова постанова була ініційована Міністерством юстиції на виконання Указу Президента України від 1 лютого 2008 року «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики».

М.ОНІЩУК також повідомив, що в ході урядового засідання було дане доручення першому віце-прем‘єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ, віце-прем‘єр-міністру Івану ВАСЮНИКУ, а також міністру юстиції підготувати Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Як повідомлялося, на існуванні в Україні проблеми з координацією розроблення та імплементації антикорупційної політики в Україні наголошувалося у звіті Моніторингового комітету ПАРЄ від 14 березня 2008 року. Крім того, на необхідності створення в Україні інституції, яка не матиме правоохоронних функцій та здійснюватиме нагляд за реалізацією національної антикорупційної стратегії і відповідних планів дій, а також пропонуватиме нові стратегію та заходи боротьби проти корупції, наполягає Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO). Це є однією із головних рекомендацій, наданою GRECO за результатами оцінки стану корупції в Україні.