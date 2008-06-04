Чи може КС працювати поза політичними інтересами?
Розмірковують політологи
Експерти сумніваються, що оновлений Конституційний Суд працюватиме поза політичними інтересами.
Про це свідчать результати опитування політичних експертів, яке провів Центр досліджень політичних цінностей «АКСІА» у зв’язку зі складенням 3 червня присяги суддів Конституційного Суду Сергієм ВДОВИЧЕНКОМ, Юрієм НІКІТІНИМ та Юрієм БАУЛІНИМ.
Зокрема, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО зазначив, що «правова цнотливість” Конституційного Суду була порушена ще в 2004 році.
“Найвірогідніше, що цей склад КС також буде тонко реагувати на політичну кон’юнктуру. Навряд чи ми уникнемо участі Конституційного Суду в політичних дебатах на тому чи іншому боці”, - сказав він.
За словами В.НЕБОЖЕНКА, на сьогодні можуть бути звинувачення, що Конституційний Суд перебуває під контролем Президента, а завтра виявиться, що аргументи БЮТ були переконливими для частини членів Конституційного суду. “Це неминуче”, - додав він.
У свою чергу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК висловив думку, що проблема Конституційного Суду полягає в тому, що є “політичне квотування”. “Так як Президент зараз є виразником однієї політичної сили, до нього майже в опозиції знаходиться прем’єр, є ще парламентська опозиція, тому у мене є сумніви щодо ефективності роботи Конституційного Суду. Ми бачили це на прикладі попередніх років”, - сказав він.
На думку директора політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександра МЕДВЕДЄВА, Конституційний Суд не може працювати поза політичними інтересами, він є “плоть від плоті нашої політики”. “Аполітичний Конституційний Суд - це оксюморон”, - зазначив він.
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО також вважає, що повної аполітичності очікувати від суду, який формується за партійно-квотним принципом, не варто.
За його словами, минулорічні і цьогорічні колізії навколо Конституційного Суду зайвий раз це засвідчують. Водночас він звернув увагу на те, що, все ж таки більшість членів Конституційного Суду намагається знайти баланс інтересів: враховувати не лише політичні чинники, а також думати про ставлення до Конституційного Суду. “Вони намагаються, хоч це і не завжди вдається, знайти баланс інтересів. Думаю, треба дати певний час цьому складу Конституційного Суду для того, щоб спробувати зменшити рівень політичної заангажованості своєї діяльності, спростувати підозри, які є до деякий членів Конституційного Суду. Варто дати Конституційному Суду шанс, щоб він ним скористався”, - сказав він.
Крім того, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Конституційному Суду буде важко залишатися аполітичним, оскільки "у нас є традиції бути зобов’язаними тому, хто тебе призначає". “Думаю, що як мінімум двоє із трьох суддів будуть перед прийняттям рішення замислюватись, чи сподобаються ці рішення тому, хто їх призначив, а третій буде думати про своє”, - сказав він.
За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, із призначенням В.ЮЩЕНКОМ суддів КС можливості Президента та Секретаріату Президента у проведенні тих рішень, в яких вони зацікавлені, зросли як мінімум на дві персони.
Загалом М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що багато буде залежати від політичного балансу. “Якщо ситуація буде складатись на користь одного з гравців, їм буде важко утриматись від того, щоб підіграти, якщо ж ситуація буде більш-менш збалансована, тоді я не виключаю, що і рішення ми будемо отримувати деполітизовані”, - додав він.