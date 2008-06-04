Чи може КС працювати поза політичними інтересами?

Експерти сумніваються, що оновлений Конституційний Суд працюватиме поза політичними інтересами.

Про це свідчать результати опитування політичних експертів, яке провів Центр досліджень політичних цінностей «АКСІА» у зв’язку зі складенням 3 червня присяги суддів Конституційного Суду Сергієм ВДОВИЧЕНКОМ, Юрієм НІКІТІНИМ та Юрієм БАУЛІНИМ.

Зокрема, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО зазначив, що «правова цнотливість” Конституційного Суду була порушена ще в 2004 році.

“Найвірогідніше, що цей склад КС також буде тонко реагувати на політичну кон’юнктуру. Навряд чи ми уникнемо участі Конституційного Суду в політичних дебатах на тому чи іншому боці”, - сказав він.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, на сьогодні можуть бути звинувачення, що Конституційний Суд перебуває під контролем Президента, а завтра виявиться, що аргументи БЮТ були переконливими для частини членів Конституційного суду. “Це неминуче”, - додав він.

У свою чергу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК висловив думку, що проблема Конституційного Суду полягає в тому, що є “політичне квотування”. “Так як Президент зараз є виразником однієї політичної сили, до нього майже в опозиції знаходиться прем’єр, є ще парламентська опозиція, тому у мене є сумніви щодо ефективності роботи Конституційного Суду. Ми бачили це на прикладі попередніх років”, - сказав він.

На думку директора політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександра МЕДВЕДЄВА, Конституційний Суд не може працювати поза політичними інтересами, він є “плоть від плоті нашої політики”. “Аполітичний Конституційний Суд - це оксюморон”, - зазначив він.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО також вважає, що повної аполітичності очікувати від суду, який формується за партійно-квотним принципом, не варто.

За його словами, минулорічні і цьогорічні колізії навколо Конституційного Суду зайвий раз це засвідчують. Водночас він звернув увагу на те, що, все ж таки більшість членів Конституційного Суду намагається знайти баланс інтересів: враховувати не лише політичні чинники, а також думати про ставлення до Конституційного Суду. “Вони намагаються, хоч це і не завжди вдається, знайти баланс інтересів. Думаю, треба дати певний час цьому складу Конституційного Суду для того, щоб спробувати зменшити рівень політичної заангажованості своєї діяльності, спростувати підозри, які є до деякий членів Конституційного Суду. Варто дати Конституційному Суду шанс, щоб він ним скористався”, - сказав він.

Крім того, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Конституційному Суду буде важко залишатися аполітичним, оскільки "у нас є традиції бути зобов’язаними тому, хто тебе призначає". “Думаю, що як мінімум двоє із трьох суддів будуть перед прийняттям рішення замислюватись, чи сподобаються ці рішення тому, хто їх призначив, а третій буде думати про своє”, - сказав він.

За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, із призначенням В.ЮЩЕНКОМ суддів КС можливості Президента та Секретаріату Президента у проведенні тих рішень, в яких вони зацікавлені, зросли як мінімум на дві персони.

Загалом М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що багато буде залежати від політичного балансу. “Якщо ситуація буде складатись на користь одного з гравців, їм буде важко утриматись від того, щоб підіграти, якщо ж ситуація буде більш-менш збалансована, тоді я не виключаю, що і рішення ми будемо отримувати деполітизовані”, - додав він.