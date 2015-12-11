В Одесі суд переніс на 17 грудня засідання у "справі 2 травня" через неявку адвокатів

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, засідання відкладене у зв'язку з неявкою чотирьох захисників.

«Від одного з них 10 грудня надійшла заява про відкладення судового розгляду у зв'язку із зайнятістю в іншому судовому процесі - у Києві. Причини неявки інших трьох захисників суду невідомі, але будуть з'ясовуватися», - відзначили в прес-службі.

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У прес-службі пояснили, що, відповідно до ч. 2 ст. 47 КПК України, захисник зобов'язаний з'являтися для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного (обвинуваченого). У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов'язаний заздалегідь повідомити про це та про причини неявки слідчому, прокурору, слідчому судді і т. д.

Оскільки участь захисників є обов'язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів (ч. 1 ст. 52 КПК України), продовжити судовий розгляд справи в їх відсутність неможливо.

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