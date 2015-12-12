Порошенко привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ
Президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ Збройних сил України.
Текст привітання оприлюднено на сайті глави держави.
Президент підкреслив, що Сухопутні війська відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності держави.
«Стійкість піхотинців, танкістів, артилеристів, зенітників, вертолітників та представників інших військових спеціальностей Сухопутних військ продемонстровані в ході антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей, їх вірність обов'язку і військової Присяги вже стали легендами», - зазначив Порошенко.
Читайте такожПорошенко привітав збірну України з виходом на Євро-2016
Він також додав, що громадяни схиляють голови перед пам'яттю воїнів, і віддали своє життя за мирне майбутнє України.
Президент висловив вдячність усім військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Сухопутних військ Збройних сил України за високий професіоналізм, відданість обов'язку і Вітчизні.