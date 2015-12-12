Порошенко привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ

Текст привітання оприлюднено на сайті глави держави.

Президент підкреслив, що Сухопутні війська відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності держави.

«Стійкість піхотинців, танкістів, артилеристів, зенітників, вертолітників та представників інших військових спеціальностей Сухопутних військ продемонстровані в ході антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей, їх вірність обов'язку і військової Присяги вже стали легендами», - зазначив Порошенко.

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Він також додав, що громадяни схиляють голови перед пам'яттю воїнів, і віддали своє життя за мирне майбутнє України.

Президент висловив вдячність усім військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Сухопутних військ Збройних сил України за високий професіоналізм, відданість обов'язку і Вітчизні.