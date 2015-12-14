Подарований Януковичу алкоголь з Межигір'я вкрали і перепродали до Лондона – Чичваркін (фото)
16:39, 14 грудня 2015Суспільство
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З музею корупції в Межигір'ї були вкрадені дві пляшки подарованого Януковичу алкоголю.
Подарований Януковичу алкоголь з Межигір'я вкрали і перепродали / Facebook / Євген Чичваркін
З колишньої резиденції четвертого президента України Віктора Януковича був украдений, а пізніше перепроданий подарований йому алкоголь. Про це у своєму Facebook пише бізнесмен, власник винного магазину в Лондоні, росіянин Євген Чичваркін.
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"На вкрадені у народу України гроші головному українському шахраєві був зроблений подарунок, який потім був викрадений з музею корупції через корумповану охорону і проданий в обхід бюджету України нам. Ціна £4500. Mouton Rothschild 1945 за £15885.60 звідти ж", - написав Чичваркін.
Зазначимо, раніше Віктор Янукович також заявив, що має намір повернутися в політику.
Подарований Януковичу алкоголь з Межигорьяукрали і перепродали / Facebook / Євген Чичваркін
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