Подарований Януковичу алкоголь з Межигір'я вкрали і перепродали до Лондона – Чичваркін (фото)

З колишньої резиденції четвертого президента України Віктора Януковича був украдений, а пізніше перепроданий подарований йому алкоголь. Про це у своєму Facebook пише бізнесмен, власник винного магазину в Лондоні, росіянин Євген Чичваркін.

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"На вкрадені у народу України гроші головному українському шахраєві був зроблений подарунок, який потім був викрадений з музею корупції через корумповану охорону і проданий в обхід бюджету України нам. Ціна £4500. Mouton Rothschild 1945 за £15885.60 звідти ж", - написав Чичваркін.

Зазначимо, раніше Віктор Янукович також заявив, що має намір повернутися в політику.