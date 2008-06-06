В Україну можуть хлинути нітратні овочі і фрукти

У червні на український ринок можуть "хлинути" турецькі, причому не зовсім екологічно чисті овочі, пише "Сегодня". Справа в тому, що раніше ці самі овочі поставлялися до Росії, але з 7 червня "Россельхознадзор" заборонив їх експорт у зв`язку з тим, що з початку року лабораторії ветекспертизи РФ виявили 86 партій турецької продукції — це огірки, помідори, баклажани, лимони (4000 т, це досить багато) з перевищенням норм вмісту пестицидів, нітратів і нітриту, який може при вживанні викликати отруєння організму. І тепер за оцінками експертів, вони потраплять на наші прилавки. Аналітики навіть не виключають, що через таку велику кількість продукції у нас можуть різко, на 4—5 грн. за кіло подешевшати огірки і помідори.

Українські експерти відзначають, що не всі турецькі овочі, а також фрукти небезпечні для здоров`я. "Українська городина нерідко гірше турецької, — упевнений директор інформаційної компанії "Проагро" Микола Верницький. — Якість треба контролювати ретельно і регулярно, але на наших ринках це нерідко — проста формальність. До того ж, після вступу до СОТ Україна не зможе, як це зробила Росія, заборонити ввезення турецьких овочів і фруктів, для цього потрібні серйозні підстави".

"По тепличних томатах і огірках з грудня по лютий частка турецької продукції досягає 80%, — говорить керівник проекту "Агроогляд: овочі і фрукти" Андрій Ярмак. — Я не бачу ніяких причин також забороняти ввозити турецькі овочі. Є взаємно узгоджені стандарти безпеки, якщо вони дотримуються, то підстав для заборони немає".

У Мінагрополітіки стверджують, що ретельно контролюють вміст нітратів у продукції, що імпортується. Мовляв, кожна партія, що надходить на прилавки, перевіряється лабораторіями ветсанекспертизи, які є на кожному ринку.

В той же час, лікар однієї з лабораторій Києва на умовах анонімності розповіла журналістам, що торговці нерідко хитрять, приносять на аналіз, наприклад, огірки якісні, а продають зовсім інші, де може бути перевищення нітратів. Тому не варто зараз купувати огірки і помідори великих розмірів, у них нітратів більше, ніж у маленьких, а також овочі блідого кольору: огірки не повинні бути світло-зеленими, а помідори — світло-червоними.