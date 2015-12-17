До окупованого Криму стягнули "путіномобілі" для колективного перегляду прес-конференції президента РФ
09:04, 17 грудня 2015Суспільство
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Окупаційна влада Криму організовує колективний перегляд прес-конференції президента РФ Володимира Путіна у всіх регіонах півострова.
Про це повідомляють "Крим.Реалії".
Прес-конференція буде транслюватися на "мобільних телецентрах", частину з яких Крим отримав з Дагестану.
У Керчі, наприклад, місцева "влада" запрошує городян на "спільний перегляд прес-конференції" на площу Леніна.
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Як відомо, Путін дає велику прес-конференцію 17 грудня.
У Криму, після обмеження поставок електрики з материкової України, з'явилося три "путіномобілі", які транслюють російські телеканали.
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