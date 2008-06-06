Кучма пропонував москвичам Крим замість Пруссії

Екс-президент Леонід Кучма не допускає можливості перегляду статусу Криму і Севастополя.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання читачів журналу "Кореспондент".

"Можливості перегляду статусу Криму і Севастополя не припускаю. Якщо в 94-му і 95-му ми не дали цього зробити в набагато загрозливішій ситуації – коли небезпека походила не тільки ззовні, а й і від виразно сепаратистського керівництва Криму – то, сподіваюся, зараз цього і поготів не вийде", - зазначив він.

За словами Кучми, він ніколи не обговорював питання територіальної приналежності Криму з керівниками інших країн.

"Щоправда, в неофіційній обстановці іноді казав деяким москвичам приблизно так: ми згодні віддати вам Крим, але тільки після того, як ви віддасте японцям Курили, Східну Пруссію – німцям, а США повернуть вам Аляску", - розповів екс-президент.

Українська правда