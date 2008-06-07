Зростання злочинності у Києві прокурор списує на іноземців

Кількість злочинів, скоєних іноземцями в Києві, швидко і постійно зростає.

Такі результати комплексної перевірки становища нелегалів в столиці повідомив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» № 21 від 7 - 13 червня 2008 прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

За даними столичної прокуратури, якщо в 2004 році на рахунку іноземних громадян були 133 злочини, то в 2007-му - 607 випадків.

Кількість адміністративних правопорушень, скоєних цією групою осіб, також збільшується: 2006 рік - 6 059 фактів, 2007-й - 9867. В той же час в першому кварталі 2008 року зафіксовано вже 3076 подібних фактів.

Крім того, Київ є лідером серед українських міст за кількістю нелегальних мігрантів. У 2007 році в столиці було виявлено 2292 іноземці, які незаконно перебували в Україні. Загалом у 2007 році в країні було виявлено 13 489 нелегалів.

Найбільша кількість порушень, пов’язаних з міграційним законодавством, за даними київської міської прокуратури, скоюється вихідцями з Азербайджану, Грузії та Китаю.