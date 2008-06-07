У Нафтогазі знають, як позбавити Україну енергозалежності

Для подолання енергозалежності України уряду необхідно розробити нову програму енергозбереження на період до 2030 року відповідно до положень Енергетичної стратегії України.

Таку думку висловив головний радник голови правління НАК «Нафтогаз України», член Київського міжнародного енергетичного клубу Іван ДІЯК у статті тижневика «Дзеркало тижня» № 21 від 7 - 13 червня 2008.

«Для її втілення в життя вкрай потрібно розробити і запропонувати Верховній Раді України для затвердження низку законопроектів, які стимулювали б впровадження енергозберігаючих технологій. Завтра ця робота окупиться зменшенням витрат на енергоресурси», - переконаний І.ДІЯК.

Він також зазначив, що парламенту необхідно прийняти нову редакцію закону «Про енергозбереження» та закону «Про енергоефективність».

«Вкрай важливо законодавчо звільнити від оподаткування частину прибутку, отриманого за рахунок впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій», - наголосив І.ДІЯК.

Крім того, експерт запропонував внести відповідні зміни до статей Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення розміру штрафів за правопорушення у сфері енергозбереження і запровадження фінансової відповідальності юридичних осіб за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.