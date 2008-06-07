Кувейт уперше розпочав видобуток природного газу

Кувейт має намір вперше взятися за видобуток природного газу. Про це повідомив міністр нафти країни Мохаммед аль-Елейм, передає Associated Press з посиланням на повідомлення в місцевих ЗМІ. За словами міністра, природний газ видобуватиметься виключно для внутрішнього споживання. М.аль-Елейм повідомив, що державна компанія Kuwait Oil Co. почала здобич 4 червня ц.р. - на рівні 1,42 куб. м за добу.

Об`єм видобутку збільшиться до 4,96 куб. м за добу протягом 10 днів, при цьому компанія має намір досягти позначки 28 млн. куб. м за добу до 2015 р. Міністр нафти Кувейту наголосив, що країна все ще мусить імпортувати природний газ для забезпечення енергопостачання і нафтохімічної промисловості.