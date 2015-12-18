СБУ затримала інструктора бойовиків "ДНР" з автоматом при собі (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, терорист при собі мав зброю – автомат Калашникова з підствольним гранатометом та пристрій нічного бачення.

Чоловік 1989 року народження, що мешкає у Торезі (Донецька область), розповів, що у липні 2014 року приєднався до сепаратистів, ставши членом терористичного угруповання "Оплот".

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За його словами, в таборі одночасно готували до 400-500 бойовиків (громадян Росії та України), які потім брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях.

Бойовик виїжджав до Росії, де пройшов спеціальну артилерійську підготовку під керівництвом кадрових офіцерів Збройних сил РФ на полігоні поблизу Ростова-на-Дону.

Також він розповів, що при поверненні на територію, підконтрольну "ДНР", його група була обстріляна так званими "козаками", і з групи залишилося в живих лише 7 осіб. Сам затриманий через тяжке поранення став непридатним до бойових дій, але був залишений у якості інструктора і знову посланий на "навчання" до Ростова-на-Дону, після чого займався "навчанням" бойовиків у Сніжному (Донецька область).

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Затриманий окремо наголосив, що кадрові офіцери армії Російської Федерації є радниками при бойових угрупованнях терористів.

Терорист заявив, що розкаюється, вибачився перед народом України за свої дії і закликав інших бойовиків "ДНР" скласти зброю та здатися українським правоохоронним органам.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.