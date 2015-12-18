Польський депутат підготувала для Гааги матеріали про військові злочини Росії на Донбасі

Документ, створений депутатом партії «Право і Справедливість» за підтримки волонтерів, стосується дій російських солдатів і проросійських бойовиків на території Східної України, повідомляє Радіо Польща. Крім того, в тексті згадуються кілька подій, що відбулися в Криму і в Росії, куди вивозили полонених.

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Згідно з повідомленням, рапорт, складений на базі більше 60 інтерв'ю, які польські експерти провели з полоненими. Мова йде про такі злочини, як позбавлення волі, фізичні та психічні тортури, пограбування і вбивства. Частина матеріалів вражає своєю шокує жорстокістю. У документі 153 сторінки.

У тексті доповіді зазначається, що на основі вхідних у нього матеріалів буде подано повідомлення в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Рапорт складено у двох мовних версіях – польській та англійській.