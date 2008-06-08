Від вибуху на шахті в Єнакієво постраждали жінки на поверхні

На даний момент відомо про чотирьох постраждалих в результаті вибуху на шахті імені Карла Маркса в Єнакієво (Донецька область). Про це «Острову» повідомила керівник прес-служби Держгірпромнадгляду Марина Никітіна «Четверо людей постраждали на поверхні, троє з них госпіталізовані з опіками. Доля 37 гірників під землею невідома», - сказала вона.

Цю інформацію підтвердили в Центральному штабі гіроничорятувальної служби. «Постраждали люди на поверхні – це жінки. Клітьові, вони працювали на підйомі. Вони дістали опіки», - сказали в штабі.

Даних про долю гірників, які у момент аварії знаходилися під землею, як і раніше немає. «Ми в шахту спуститися не можемо – там стовбури зруйновані», - повідомили в Центральному штабі гіроничорятувальної служби.

Вибух метану відбувся сьогодні о 5 годині ранку на шахті імені Карла Маркса в Єнакієво. Під землею в цей час знаходилося близько 40 шахтарів.