Аналогів сьогоднішньому вибуху в Україні не було - Турчинов

Перший віце-прем`єр-міністр України, керівник урядової комісії з розслідуванню причин аварії на шахті імені Карла Маркса Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що цю шахту буде закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Враховуючи масштабність катастрофи, я особисто очолив комісію, і на місці ухвалюватимемо рішення. Маю сказати, що, за оцінкою того, що сталося, точніший висновок буде зроблений на місці, але вже зараз можна сказати, що навряд ця шахта працюватиме надалі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр відзначив, що на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому Донецької області стався вибух такого масштабу, аналогів якому не було за весь час існування вуглевидобувної промисловості України.

«За попередньою інформацією, стався потужний викид породи і шахтного газу. Потужність вибуху була такою, що постраждали не лише шахта і забої, а й наземні споруди», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що в момент вибуху в шахті перебували 37 гірників, які проводили ремонтні роботи з підвищення умов безпеки роботи в шахті у зв`язку з відповідним розпорядженням Держпромнагляду. Він уточнив, що 6 червня за рішенням Держпромнагляду в цій шахті було заборонено проведення вуглевидобувних робіт, і все було опломбовано.

За словами першого віце-прем`єра, в результаті вибуху постраждали троє людей, які перебували в наземних спорудах шахти. З травмами їх госпіталізовано до медичних установ. О.ТУРЧИНОВ повідомив також, що поки що немає інформації про 37 гірників, які перебувають під землею.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що вибух стався на глибині 1000 метрів. Шахта ім.Карла Маркса є державною і належить державному підприємству «Орджонікідзевугілля».

Одразу ж після засідання урядової комісії О.ТУРЧИНОВ вилетів до міста Єнакієве.