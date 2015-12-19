У Києві пройшов мітинг на підтримку підозрюваних у вбивстві Бузини (фото, відео)

Активісти зібралися в парку Шевченка. Тоді пройшли маршем під будівлю Київської прокуратури та заблокували проїжджу частину. Вхід до приміщення охороняють представники Нацгвардії, повідомляє Громадське ТБ.

«Цей марш - це початок, а не кінець. Якщо нас не почують, то ми будемо звозити людей із регіонів ще раз, і це вже не буде мирний мітинг – заявив представник Правого сектора.

До мітингу долучились Правий сектор, ВО «Свобода», ЦК «Азов», Карпатська січ, Третя позиція, МГО «Сокіл», Чорний комітет, Автономні націоналісти, представники добровольчих батальйонів, ультрас та інші учасники.

Натовп скандує лозунги про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Поблизу прокуратури знаходиться багато підрозділів силовиків.

Деякі молодики одягнули маски з зображенням облич затриманих Медведька та Поліщука. Кожні 5 хвилин лунають вибухи петард.

Учасники мітингу скандують «Героям війни – свободу» та «Один за всіх - і всі за одного». У натовпі запалили фаєри.

Загалом, в марші беруть участь близько 700 осіб.

Нагадаємо, Олеся Бузину застрелили 16 квітня в Києві біля будинку, де він жив. У виконанні вбивства підозрюють Дениса Поліщука та Андрія Медведька. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що слідство має прямі докази участі двох підозрюваних у цьому злочині.

Адвокати Медведька та Поліщука заявили про фальсифікацію ДНК-експертизи в цій справі і про алібі підозрюваних.