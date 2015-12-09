Суд випустив підозрюваного у вбивстві Бузини Поліщука під домашній арешт

Як передає кореспондент УНІАН, домашній арешт встановлено строком на 2 місяці.

Раніше УНІАН повідомляв, що апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Медведька, який підозрюється у вбивстві журналіста Олеся Бузини. Таким чином, згідно з рішенням суду, термін утримання Медведько під вартою продовжено до 4 грудня.

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Нагадаємо, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва неподалік від будинку, де він жив. За підозрою у його вбивстві було затримано двоє киян – Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.