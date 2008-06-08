Турчинов виключає теракт у Єнакієво

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом аварії на шахті імені Карла Маркса у Єнакієвому Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, керівник урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу на шахті.

За його словами, слідство ведеться, і перевірятимуться усі версії, які були озвучені самими шахтарями, тобто - чи справді вівся промисловий видобуток вугілля після заборони Держпромнагляду.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ заперечує, що причиною аварії міг стати теракт.

“Вибух стався на дуже великій глибині, близько тисячі метрів, тому я не думаю, що терористи зможуть спуститися на таку глибину”, - сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, це питання - для фахівців, і він не має наміру коментувати його, поки не будуть зрозумілими результати експертизи.

О.ТУРЧИНОВ пояснив, що лише після того, коли буде розчищено основний і вантажний стволи і рятувальники зможуть спуститися у шахту, щоб врятувати людей і зробити на місці оцінку ситуації, лише тоді можна буде говорити про конкретику.

Він відзначив, що більш точна інформація з`явиться не раніше, ніж через дві години.