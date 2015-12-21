На Рівненщині затримано позашляховик з бурштином на понад півмільйона гривень

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

«Правоохоронці зупинили на стаціонарному посту автодороги Київ-Чоп позашляховик, що рухався у напрямку столиці. В ньому, за кермом якого перебував мешканець Луганської області, було виявлено партію "сонячного каменю", - йдеться у повідомленні.

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За висновками експертів, орієнтована вартість вилученого бурштину за цінами "чорного ринку" сягає понад півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів скупки та поставок бурштину, додали в прес-центрі.