На Волині правоохоронці затримали близько 70 копачів бурштину

На Волині, у Маневицькому районі правоохоронці затримали близько 70 копачів бурштину.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, сьогодні, 24 жовтня, близько 10:00 поблизу села Лісове Маневицького району зібралися близько 500 чоловік з лопатами. Чоловіки йшли в напрямку лісового масиву з наміром незаконно видобувати бурштин-сирець. Вже за годину кількість копачів зросла до 5 тисяч осіб.

Щоб запобігти протиправним діям копачів та не допустити силового протистояння на місце події прибули правоохоронці та представники місцевих органів державної влади. Спочатку правоохоронці намагалися врегулювати конфлікт, налагодивши зі старателями діалог. Однак копачі почали незаконний видобуток сонячного каменю.

Станом на 18:00 правоохоронці припинили незаконну діяльність копачів бурштину.

За словами начальника УМВС України у Волинській області Петра Шпиги, охорону місця незаконного видобутку корисних копалин забезпечують 500 правоохоронців, військовослужбовці Національної гвардії України, добровольчих батальйонів і місцевого населення. Крім того, на допомогу виїхали спецпідрозділи з інших областей. По всьому периметру виставили блокпости, які цілодобово охоронятимуть територію незаконного видобутку бурштину.

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"Ми контролюємо ситуацію в регіоні. Міліція Волині не допустить будь-яких порушень чинного законодавства та спроб дестабілізації ситуації в області", - підкреслив Шпига.