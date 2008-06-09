Самогубства і катування стали звичним явищем в українських в'язницях

Останнім часом масово стала надходити інформація про жорстокі порушення прав засуджених у місцях позбавлення волі, а протягом десяти останніх днів в Україні четверо засуджених позбавили себе життя.

Про це йдеться у повідомленні Вінницької правозахисної групи, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Так, за останню добу до Вінницької правозахисної групи надійшла інформація про масові побиття засуджених в Стрижавській виправній колонії №81 та у Темнівській виправній колонії №100 (Харківська область).

Відповідно до інформації, яка є в розпорядженні ВПГ, 7-8 червня співробітниками Стрижавської ВК №81 було жорстоко побито трьох засуджених. "На тілах засуджених є сліди від побоїв, тому адміністрація колонії робить усе для того, аби не допустити для зустрічі з ними пресу та правозахисників", повідомляє ВПГ.

За інформацією правозахисників, причиною побиття є "незгода засуджених із жорстоким приниженням людської гідності з боку адміністрації колонії та попередження з боку засуджених про те, що вони вдаватимуться до акцій мирного протесту проти принижень".

За повідомленням ВПГ, в ізоляторі колонії №100 перебуває понад 60 осіб, 7 червня катувань зазнали четверо засуджених. "Серед методів катування, які застосовуються до засуджених, - побиття, замотування рук і ніг у вологі рушники, що викликає важкий біль після висихання рушників, «розтяжка», прив`язування до батареї наручниками», йдеться у повідомленні.

Правозахисники звертаються до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням відвідати колонії №100 та №81 і зустрітися із засудженими, які, згідно з повідомленнями, були піддані тортурам.